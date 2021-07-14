Если Банковая уволит Кличко, в отставку нужно отправлять и всех глав госадминистраций, - эксперт

Если Банковая уволит Кличко, в отставку нужно отправлять и всех глав госадминистраций, - эксперт

Офису президента не стоит предпринимать попытки отстранить Кличко с должности главы КГГА "за плохую работу", ведь мэр Киева занял первое место в рейтинге эффективности глав госадминистраций.

Об этом заявил политический эксперт Юрий Романенко фейсбук.

"Корреспондент" на днях опубликовал рейтинг эффективности глав госадминистраций, где на первом месте оказался Виталий Кличко. Это достаточно смешно выглядит на фоне увязшего блицкрига Банковой отправить Кличко в отставку", - написал Романенко.

Он уверен, что в случае отстранения Кличко за ним должны последовать все главы госадминистраций.

"Все остальные главы госадминистраций в рейтинге "Корреспондента" от "Слуг народа", соответственно, если Банковая отправит Кличко в отставку за плохую работу, то тогда нужно отправлять в отставку и всех своих глав госадминистраций. Так что я бы на месте Кличко сейчас начинал бы медиа-кампанию "В отставку разом с зелеными", - подытожил Романенко.

Ранее в журнал "Корреспондент" обнародовал рейтинг глав госадминистраций. Оценку проводили по ряду критериев: экономические показатели, политический вес, поддержка в местном совете и т.д. Первое место получил лидер парти "УДАР", глава КГГА Виталий Кличко с результатом 4,17 бала по 5-бальной шкале. Второе - глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко с результатом 3,10 бала, третье – глава Киевской ОГА Василий Володин с 3,03 бала.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку