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Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в эфире "прямого канала".

"Мы же затянули с этим, в том числе в парламенте. Депутаты эту процедуру затянули. Если бы мы не затянули ее тогда, то мы бы, скорее всего, это сделали. И мы бы уже начали заниматься установкой этого оборудования", - подчеркнул Кушнирук.

По его словам, речь идет об совершенно новом оборудовании, которое хранится в Болгарии на ответственном хранении.

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Эксперт также раскритиковал фейки и спекуляции о якобы российском происхождении оборудования.

"Так мы используем российские самолеты и уничтожаем россиян. В том, что оно произведено в России, ничего плохого или хорошего нет. Это вопрос, в какой степени он для нас может быть полезен", - подчеркнул Кушнирук.

Он напомнил, что в Украине большинство действующих энергоблоков атомных станций есть российского образца, а их оборудование не вечно и требует замены.

Как сообщалось, в марте 2024 года Верховная Рада после почти года рассмотрения приняла закон, разрешающий достройку 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС с использованием оборудования, приобретенного в Болгарии.