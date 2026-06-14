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«Если будет ссора — оба государства исчезнут»: Портников об Украине и Польше
Конфликты между двумя народами могут повлечь за собой потерю государственности и усиление влияния Москвы.
Исторический опыт Украины и Польши свидетельствует об опасности обострения споров между двумя народами, это может приводить к потере государственности и усилению влияния Москвы.
Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо.
По его словам, государствам важно ориентироваться на будущее, даже несмотря на сложные исторические страницы в отношениях.
«Я не хочу, чтобы происходили исторические споры, которые ставили бы под сомнение отношения Украины и Польши. Потому что я считаю, что государства должны смотреть в будущее, несмотря на тяжелые исторические практики, потому что между украинскими и польскими народами вообще все было плохо в истории», — отметил Портников.
Он подчеркнул, что из истории обеих стран можно сделать общий вывод: в случае конфликта между украинцами и поляками оба государства слабеют и теряют независимость.
«Историческое прошлое Украины и Польши должно иметь одно единственное логическое заключение: если между украинцами и поляками — ссора, то их государства исчезают с политической карты мира, а народы становятся порабощенными Москвой и не только ею, но Москвой в первую очередь», — сказал журналист.
Портников напомнил об исторических периодах, когда Украина и Польша теряли государственность и оказывались под влиянием России и советской системы.
«Мы сейчас ровно на этом же этапе — если Украина исчезнет с политической карты мира, Польша тоже через некоторое время прекратит свое существование. Ничего нового в этом нет, это уже было. В Россию присоединили украинские земли, затем присоединили и польские. Украина исчезла в 1920 году, Польша — в 1939 году. Украина не восстановилась как демократическое и суверенное государство, в 1945 году Польша стала частью советского лагеря. Украина стала независимой, Польша стала свободной — почти синхронно в конце 1980-х и начале 90-х годов», — прокомментировал он.
Журналист подчеркнул, что сохранение украинской государственности важно и для будущего Польши.
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