Флаги Польши и Украины / © Getty Images

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Исторический опыт Украины и Польши свидетельствует об опасности обострения споров между двумя народами, это может приводить к потере государственности и усилению влияния Москвы.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо.

По его словам, государствам важно ориентироваться на будущее, даже несмотря на сложные исторические страницы в отношениях.

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«Я не хочу, чтобы происходили исторические споры, которые ставили бы под сомнение отношения Украины и Польши. Потому что я считаю, что государства должны смотреть в будущее, несмотря на тяжелые исторические практики, потому что между украинскими и польскими народами вообще все было плохо в истории», — отметил Портников.

Он подчеркнул, что из истории обеих стран можно сделать общий вывод: в случае конфликта между украинцами и поляками оба государства слабеют и теряют независимость.

«Историческое прошлое Украины и Польши должно иметь одно единственное логическое заключение: если между украинцами и поляками — ссора, то их государства исчезают с политической карты мира, а народы становятся порабощенными Москвой и не только ею, но Москвой в первую очередь», — сказал журналист.

Портников напомнил об исторических периодах, когда Украина и Польша теряли государственность и оказывались под влиянием России и советской системы.

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«Мы сейчас ровно на этом же этапе — если Украина исчезнет с политической карты мира, Польша тоже через некоторое время прекратит свое существование. Ничего нового в этом нет, это уже было. В Россию присоединили украинские земли, затем присоединили и польские. Украина исчезла в 1920 году, Польша — в 1939 году. Украина не восстановилась как демократическое и суверенное государство, в 1945 году Польша стала частью советского лагеря. Украина стала независимой, Польша стала свободной — почти синхронно в конце 1980-х и начале 90-х годов», — прокомментировал он.

Журналист подчеркнул, что сохранение украинской государственности важно и для будущего Польши.

Ранее сообщалось, что кандидат в мэры Кракова демонстративно выбросила флаг Украины.

Мы ранее информировали, что резолюция польских депутатов с требованием изменить название улицы Степана Бандеры в Виннице спровоцировала бурную дискуссию в обществе.

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