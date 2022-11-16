"Если бы не нападение Путина на Украину, ничего бы не произошло" — премьер Британии об инциденте в Польше и экономическом кризисе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что начавшаяся Путиным "жестокая" война в Украине привела к дестабилизации мировой экономики.

Такое заявление британский премьер сделал на полях саммита G20 на Бали.

Сунак подчеркнул, что нападение Путина на Украину серьезно подорвало мировые продовольственные рынки, особенно попытки РФ перекрыть поставки украинского зерна.

"Мы все должны четко понимать, что ничего из этого не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину. Это жестокая и неумолимая реальность путинской войны. Пока это продолжается, это чревато нашей безопасностью и безопасностью наших союзников. И пока это будет продолжаться, оно будет продолжать . разрушать мировую экономику", — подчеркнул он.

Кроме того, Сунак подверг резкой критике Путина, заявив, что "пока другие мировые лидеры работали вместе, чтобы преодолеть наибольшие вызовы, с которыми сталкивается наш народ, Путин совершал неизбирательные нападения на гражданское население в Украине".

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Премьер-министр Британии также сказал, что он предложил свою поддержку Польше и заверил, что Соединенное Королевство "непреклонно стоит за Польшей". В то же время он призвал союзников по НАТО дождаться результатов полного расследования обстоятельств падения ракет в Польше.

"Постоянная угроза нашей безопасности и глобальная экономическая удушье были обусловлены действиями одного человека, который не желал быть на этом саммите (Владимир Путин. — Ред.). В мире нет ни одного человека, который бы не ощутил на себе влияние путинской войны", — добавил Сунак.

Падение ракет в Польше

В Польше 15 ноября во время массированной атаки РФ на регионы Украины упали ракеты, в результате чего погибли люди. Инцидент произошел в шести километрах от границы с Украиной в Люблинском воеводстве.

Россия традиционно свою причастность к инциденту отрицает.

Но советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что удары по территории Польши – не случайность, а заведомо спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку".

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В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда дал брифинг по поводу инцидента с ракетами и заявил, что "нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету". Дуда предупредил, что польские войска и Североатлантиный альянс находятся в готовности.

Польский МИД подтвердил, что это действительно ракеты производства РФ.

Впрочем, президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. Он призвал дождаться завершения расследования инцидента.

Кроме того, в связи с инцидентом в Польше повысили боеготовность военных, а сегодня, 16 ноября, созывают СНБО.

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