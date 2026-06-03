«Если бы не я, не было бы Израиля»: Трамп ошарашил новым заявлением

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил: если бы он не начал войну с Ираном, то «не было бы Израиля».

Об этом он сказал в интервью программе Pod Force One для New York Post, сообщает CNN.

Он отрицает утверждение о том, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обманом заставил его присоединиться к войне против Ирана. Трамп подчеркнул, что это он начал.

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«Я начал, потому что мы не можем позволить им [Ирану] иметь ядерное оружие. Теперь это касается Израиля, потому что они, вероятно, были бы первыми, кто пострадал. Израиля не было бы. Знаете что, если бы не было меня, то сейчас бы не было Израиля», — подчеркнул американский лидер.

В то же время Трамп заявил, что «возмущен» планами Израиля по военным операциям в Ливане, потому что Штаты работают над мирным соглашением с Ираном.

«Я бы не сказал, что взбешен. Меня немного возмутила его постоянная борьба с Ливаном, знаете, в какой-то момент я сказал: „Биби, мы должны это остановить“, — рассказал президент об одном разговоре по телефону с израильским премьером.

Трамп также добавил, что между двумя лидерами «хорошие отношения» и они «очень хорошо работали вместе».

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Напомним, по данным Axios, Трамп обругал Нетаньяху из-за эскалации в Ливане. Два американских чиновника и осведомленный с разговором источник рассказали, что их беседа по телефону состоялась 1 июня и проходила с использованием нецензурной лексики.

По словам сипбеседников издания, американский президент назвал Нетаньяху «сумасшедшим» и обвинил его в неблагодарности, потому что, мол, без его поддержки тот мог бы оказаться в тюрьме. Трамп имел в виду свою позицию по коррупционному процессу против Нетаньяху.

Дата публикации 21:00, 29.05.26 Количество просмотров 67 РФ готовит новый массированный удар! Срочное предупреждение Зеленского и тайное письмо Трампа

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