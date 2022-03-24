Если бы РФ заботилась о гуманитарной ситуации, она бы прекратила бомбить детей: Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о "защите" Украины

Если бы РФ заботилась о гуманитарной ситуации, она бы прекратила бомбить детей: Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о "защите" Украины

Россия созвала заседание Совбеза по гуманитарной ситуации в Украине в тот же день, когда этот вопрос рассматривала Генеральная Ассамблея ООН.

Совет Безопасности ООН отклонил подготовленный Россией проект резолюции о предоставлении "помощи" и "защите" гражданских в Украине.

Об этом пишет Укринформ.

За принятие документа проголосовали только двое из 15 членов Совбеза – Россия и Китай, 13 воздержались – это Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия, Албания, Мексика, Бразилия, Гана, Кения, Габон, Индия и ОАЭ.

"Если бы Россия заботилась о гуманитарной ситуации, она прекратила бы бомбить детей и отказалась от тактики осады городов. Но она этого не сделала", — отметила посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

Россия созвала заседание Совбеза по гуманитарной ситуации в Украине в тот же день, когда этот вопрос рассматривала Генеральная Ассамблея ООН.

Члены Совбеза Франция и Мексика отказались выносить подготовленный ими проект резолюции на рассмотрение СБ, осознавая, что Россия, являющаяся постоянным членом СБ, наложила бы на него вето. Поэтому проект документа был вынесен на обсуждение Генассамблеи, принимающей решение простым большинством.

В российском проекте сама Россия как виновник гуманитарной катастрофы не упоминается ни разу.

Заметим, что такой же проект, который с подачи РФ подготовила Южная Африка, Российская Федерация пытается протянуть через голосование в Генассамблее, однако очень велика вероятность того, что он также будет отклонен.

Генассамблея, как ожидается, примет в четверг резолюцию о гуманитарных последствиях агрессии против Украины.

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