"Если бы Россия знала, что ее ждет в Украине, она бы точно побоялась сюда идти" — полный текст обращения Зеленского

"Если бы Россия знала, что ее ждет в Украине, она бы точно побоялась сюда идти" — полный текст обращения Зеленского

"И я благодарен каждому и каждому из вас", — сказал Зеленский.

В ночь на 25 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Приводим ниже текст обращения без изменений.

"Свободный народ нашей свободной страны!

Уже ночь, но мы работаем. Страна должна двигаться к миру, двигаться вперед.

С каждым днем нашей защиты мы приближаем столь нужный нам мир. Мы приближаем победу. Ибо в этой войне просто нельзя без победы. Так и будет. И нельзя останавливаться даже на минутку. Ибо каждая минута – это о нашей судьбе, это о нашем будущем. О том, жить ли нам.

30-й день. Уже луна! Если бы в России знали, что их ждет такое, я уверен, они точно побоялись бы сюда идти.

За этот месяц мы удержали все главные направления российских ударов. Мир применил разрушительные санкции. И мы договариваемся о новых.

Сегодня я сделал несколько важных обращений. До участников саммита НАТО, саммита «Большой семерки», до саммита лидеров Европейского Союза. В парламент Швеции. Это все ради поддержки для нашего государства. Она нам нужна для нашей защиты.

Говорил с Президентом Литвы господином Науседой, Премьер-министром Израиля Беннетом, Премьер-министром Великобритании Джонсоном. Все ради того, чтобы Россия поняла одно: нужно искать мир. России тоже нужно искать мир.

Проинформировал Президента Египта о текущей ситуации.

А еще сегодня я подписал несколько очень важных указов.

О присвоении звания Героя Украины семи военнослужащим Нацгвардии, из них пятеро, к сожалению, посмертно.

Также о награждении государственными наградами 240 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 119 военнослужащих Вооруженных Сил.

О награждении государственными наградами 14 руководителей местных общин, местной власти.

О награждении государственными наградами 31 медицинского работника.

И о присвоении почетного знака отличия «Город – герой Украины» еще четырем городам: Буче, Ирпеню, Ахтырке, Николаеву.

Вы знаете, подписав эти указы, я почувствовал, что действительно стоит отметить наградами и присвоить звание героя миллионам и миллионам наших людей. Именно вам, всем украинцам и украинкам, делающим все, что могут, для победы. Для мира. Там, где они есть.

И я благодарен каждому и каждому из вас. Каждому и каждому за этот месяц большой борьбе. И, конечно, – нашим Вооруженным Силам, конечно, Нацгвардии, нашим пограничникам, врачам, спасателям, терробороновцам, разведчикам, работникам специальных служб и многим людям, представителям других профессий, кто бережет нашу жизнь. Кто бережет нашу свободную Украину.

Слава всем нашим героям!

Слава всем нашим людям!

Слава нам всем!

Слава Украине!", — говорится в тексте обращения.

Как сообщалось:

Также вам может быть интересно:

"Я благодарен всем украинцам и украинкам. Каждому и каждой за этот месяц борьбы" – Владимир Зеленский