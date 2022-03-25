"Если бы Россия знала, что ее ждет в Украине, она бы точно побоялась сюда идти" — полный текст обращения Зеленского

"И я благодарен каждому и каждому из вас", — сказал Зеленский.
В ночь на 25 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Приводим ниже текст обращения без изменений.
"Свободный народ нашей свободной страны!
Уже ночь, но мы работаем. Страна должна двигаться к миру, двигаться вперед.
С каждым днем нашей защиты мы приближаем столь нужный нам мир. Мы приближаем победу. Ибо в этой войне просто нельзя без победы. Так и будет. И нельзя останавливаться даже на минутку. Ибо каждая минута – это о нашей судьбе, это о нашем будущем. О том, жить ли нам.
30-й день. Уже луна! Если бы в России знали, что их ждет такое, я уверен, они точно побоялись бы сюда идти.
За этот месяц мы удержали все главные направления российских ударов. Мир применил разрушительные санкции. И мы договариваемся о новых.
Сегодня я сделал несколько важных обращений. До участников саммита НАТО, саммита «Большой семерки», до саммита лидеров Европейского Союза. В парламент Швеции. Это все ради поддержки для нашего государства. Она нам нужна для нашей защиты.
Говорил с Президентом Литвы господином Науседой, Премьер-министром Израиля Беннетом, Премьер-министром Великобритании Джонсоном. Все ради того, чтобы Россия поняла одно: нужно искать мир. России тоже нужно искать мир.
Проинформировал Президента Египта о текущей ситуации.
А еще сегодня я подписал несколько очень важных указов.
О присвоении звания Героя Украины семи военнослужащим Нацгвардии, из них пятеро, к сожалению, посмертно.
Также о награждении государственными наградами 240 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 119 военнослужащих Вооруженных Сил.
О награждении государственными наградами 14 руководителей местных общин, местной власти.
О награждении государственными наградами 31 медицинского работника.
И о присвоении почетного знака отличия «Город – герой Украины» еще четырем городам: Буче, Ирпеню, Ахтырке, Николаеву.
Вы знаете, подписав эти указы, я почувствовал, что действительно стоит отметить наградами и присвоить звание героя миллионам и миллионам наших людей. Именно вам, всем украинцам и украинкам, делающим все, что могут, для победы. Для мира. Там, где они есть.
И я благодарен каждому и каждому из вас. Каждому и каждому за этот месяц большой борьбе. И, конечно, – нашим Вооруженным Силам, конечно, Нацгвардии, нашим пограничникам, врачам, спасателям, терробороновцам, разведчикам, работникам специальных служб и многим людям, представителям других профессий, кто бережет нашу жизнь. Кто бережет нашу свободную Украину.
Слава всем нашим героям!
Слава всем нашим людям!
Слава нам всем!
Слава Украине!", — говорится в тексте обращения.
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