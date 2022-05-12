Если бы Украину приняли в ЕС, война остановилась бы в тот же день - Арестович

Если бы Украину приняли в ЕС, война остановилась бы в тот же день - Арестович

Советник главы ОПУ считает, что Россия пытается затормозить вступление Украины в ЕС, чтобы оправдать свои дальнейшие военные действия.

Движение Украины к вступлению в ЕС существенно притормозит активные военные действия Российской Федерации, поэтому в затягивании этого процесса наблюдается влияние Кремля.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович напомнил, что ЕС является главным торговым и политическим партнером Российской Федерации, и связи между Евросоюзом и Россией всегда были тесными.

“Поэтому угрожать стране, являющейся кандидатом в члены ЕС сменой власти, захватом территории или разделением на несколько государств – это однозначно перебор. Со страной-кандидатом в ЕС будет очень сложно воевать, политически неприемлемо. Придется изменять цели заявленной кампании", – отметил он.

По словам советника главы ОПУ, в Кремле придется менять риторику, чтобы объяснить внутренней и внешней аудитории, на каком основании ведутся военные действия с государством, являющимся кандидатом в члены ЕС. "Чтобы не допустить вступления в ЕС — не звучит, это ведь не НАТО. Этого нельзя декларировать", — считает эксперт.

По его мнению, такое сближение Украины с ЕС не остановило бы войну, но сузило бы возможности России. По крайней мере, ядерный удар по стране, являющейся кандидатом в члены ЕС, был бы совершенно неприемлем.

"Если бы нас приняли в ЕС, война бы прекратилась в тот же день. Сразу", — утверждает Арестович.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять к себе украинское государство, поскольку вступление Украины в состав Европейского союза, согласно действующим правилам, может длиться годами и даже десятилетиями.

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