"Если что-нибудь произойдет, будет повсюду": Зеленский отреагировал на "эвакуацию" и вылет дипломатов и олигархов из Киева

Зеленский также рассказал, уехала ли его семья за границу из-за угрозы нападения РФ.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал распространенную в СМИ информацию о якобы выездах некоторых дипломатов и бизнесменов из Украины на фоне роста напряженности вокруг Украины из-за агрессии РФ. Также Зеленский возразил сообщения об отъезде жены и детей за границу.

Соответствующее заявление президент сделал на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем.

В частности, Владимир Зеленский заверил, что его семья всегда находится с ним и с Украиной. И, по его мнению, его жена как первая леди должна показывать пример, как должны вести себя семьи, особенно в нынешнее неспокойное время. Президент подчеркнул, что сейчас важно поддерживать Украину.

"Моя семья всегда со мной. Всегда с Украиной и это без пафоса. Я президент, моя жена не просто жена, она первая леди и должна показывать пример, как должны вести семьи. Это, я считаю, принципиальная вещь, очень важная ( вещь. — Ред.) для государства и для общества — поддерживать Украину, потому что ты украинец. Гражданин не тот, у кого есть паспорт, а тот — кто сегодня в Украине. Я считаю, что в большое время живем", — ответил Зеленский на вопрос, выезжала ли из Украины его семья.

Комментируя информацию о том, что некоторые украинские политики и бизнесмены якобы выехали чартерными самолетами из страны из-за угрозы нового российского вторжения, Зеленский шутя сказал, что "главное, чтобы они пустыми летели, а не вывозили что-нибудь". В то же время он отметил, что остающиеся - сознательные граждане Украины.

"Что касается политиков, дипломатов, бизнесменов... Вы сказали, 30 чартеров только вчера улетели?... Это говорит, что у нас богатая страна! Вот господин Шольц говорит, что нужно инвестировать в Украину... Вот видите, у нас вчера 30 чартеров улетело... Главное, чтобы они пустыми летели, а не вывозили что-то... Я думаю, остаются надежные. Остаются граждане Украины. Я хочу их всех поблагодарить. Прежде всего, поблагодарить дипломатов — это очень важный момент на этом пути, которому важно, кто с тобой. Остаются те, кто с нами", – сказал Зеленский.

Переезд некоторых посольств на западную Украину Зеленский назвал "большой ошибкой".

"Большая ошибка, что некоторые посольства, но это их решение, переезжают на западную Украину, потому что нет западной Украины, есть Украина — она цельная. Поэтому, не дай бог, если что-то произойдет, будет повсюду. Нельзя быть, скажем так, от эскалации, в 5-6 часах. Мы все одна страна...Но это их выбор", — подытожил президент.

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