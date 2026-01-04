ТСН в социальных сетях

Если дипломатия не сработает: Зеленский назвал два сценария для Украины

Зеленский объявил о подготовке к двум параллельным сценариям: дипломатическому или переходу к жесткой активной обороне.

Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев прорабатывает два сценария развития событий в зависимости от решительности международных партнеров — дипломатия или активная оборона.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 4 января.

Зеленский анонсировал серию дипломатических встреч в Европе на следующей неделе.

«Будут встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и приближение окончания войны. К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно», — сказал он.

Зеленский заверил, что «Украина стремится к миру», но «силы своей никому не отдаст».

Ранее президент Зеленский сказал, что мешает проведению онлайн-выборы во время войны.

