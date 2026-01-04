- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1068
- Время на прочтение
- 1 мин
Если дипломатия не сработает: Зеленский назвал два сценария для Украины
Зеленский объявил о подготовке к двум параллельным сценариям: дипломатическому или переходу к жесткой активной обороне.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев прорабатывает два сценария развития событий в зависимости от решительности международных партнеров — дипломатия или активная оборона.
Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 4 января.
Зеленский анонсировал серию дипломатических встреч в Европе на следующей неделе.
«Будут встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и приближение окончания войны. К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно», — сказал он.
Зеленский заверил, что «Украина стремится к миру», но «силы своей никому не отдаст».
