"Если достанут очень сильно, мы отреагируем": Лукашенко перешел к новым угрозам

"Если достанут очень сильно, мы отреагируем": Лукашенко перешел к новым угрозам

Александр Лукашенко также прокомментировал обвинения в диктатуре в свой адрес.

Александр Лукашенко заявил, что мол он никогда никому ничего не диктовал. По его словам, для такого стиля правления у Беларуси нет ресурсов.

Трансляция выступления Лукашенко ведется на YouTube 9 августа.

Лукашенко добавил, что у него нет желания и возможности тратить ресурсы и страна отвечает только на санкции Запада. Впрочем, он пригрозил: "Если нас достанут очень сильно, мы отреагируем".

"В силу наших возможностей мы реагируем (на санкции — ред.), это относится и к тем гадостям, которые вы бросаете на меня, типа: диктатура. Слушайте, для того, чтобы диктовать в мире, надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь", — сказал Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко заявил о мол начале "террористической атаки" на Беларусь и обвинил Запад в якобы попытках лишить страну суверенитета.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает Беларусь центром Европы, а поэтому, если в стране "что-то вспыхнет", это грозит мировой войной.

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