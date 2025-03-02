"Если кто-то играет в Третью мировую войну, то его зовут Путин": Макрон поддержал Зеленского

"Есть агрессор — это Россия, есть народ, на которого напали, — это Украина", — заметил Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта 2025 заявил, что "если кто-то играет в Третью мировую войну, то это Владимир Путин", а не украинский президент Владимир Зеленский, в чем его обвинил американский президент Дональд Трамп.

Об этом пишет BFMTV.

"Если есть хоть один человек, о котором мы все слышали, как грозит нам ядерным оружием, который играется в Третью мировую войну, нам не стоит искать его в Киеве. Нам лучше искать в Москве", – добавил он.

"Мы все обязаны очень уважать украинский народ и президента Зеленского", — сказал глава французского государства.

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Ранее перед журналистами в Порту (Португалия), где он завершал государственный визит, Эммануэль Макрон заявил: "Есть агрессор — это Россия, есть народ, на которого напали, — это Украина".

"Я считаю, что мы все правильно помогали Украине и вводили санкции против России (в начале войны, – ред.) три года назад и продолжали это делать. Мы должны поблагодарить всех, кто помог, и мы должны уважать тех, кто борется с самого начала, потому что они борются за свое достоинство, свою независимость, за своих детей и за безопасность Европы."

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом. Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот проявляет неуважение к США.

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