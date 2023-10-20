Если мы не остановим жажду Путина к власти, он не ограничится только Украиной – Байден

Президент США Джо Байден обратился к американской нации о помощи Украине и Израилю в войне.

Глава американской демократии заявил, что в США не забывают братские могилы, о телах, найденных со следами пыток, которые россияне использовали изнасилование как оружие.

«Тысячи и тысячи украинских детей были украдены Россией у их родителей», – с грустью заметил Байден.

Он объяснил, что помощь Украине и Израилю важны для Америки, потому что история учит, что, когда диктаторы не платят за агрессию, они приносят еще больше хаоса, террора и больше разрушений.

"Они продолжают, и угроза для Америки и мира растет", — добавил Байден.

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«Если мы не остановим жажду Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной. Путин уже угрожает "напомнить" Польше, что часть их земель была "подарком России". Бывший президент России назвал Эстонию, Латвию и Литву "балтийскими провинциями России". Это наши союзники из НАТО», – заметил американский лидер.

«Если мы отступим и позволим Путину стереть независимость Украины, не агрессоры ли по всему миру будут хотеть сделать так же?», — резюмировал Байден.

Напомним, что ранее Байден назвал помощь Украине разумной инвестицией и попросил Конгресс об экстренном финансировании.

Ожидается, что на следующий день Белый дом направит запрос в Конгресс на сумму около 100 миллиардов долларов, который будет включать оборонную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование усилий по усилению безопасности на границе США с Мексикой.

В то же время, добавим, что не все в Конгрессе поддерживают общую помощь для Украины и Израиля.

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