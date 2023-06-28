"Если на нас нападут": Лукашенко поручил разработать алгоритм применения ядерного оружия

Диктатор говорит – настаивал на размещении ядерного оружия в Беларуси, "чтобы сюда никто не сунулся".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что поручил разработать алгоритм применения российского ядерного оружия "в трудную минуту", то есть в случае нападения на РБ.

Об этом сообщает BELTA.

Лукашенко отметил 27 июня, что настаивал на размещении в Беларуси тактического ядерного оружия, "чтобы сюда никто не сунулся". Он отметил, что "с ядерным государством никто никогда не воевал".

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"Сейчас главная задача. Гулевич (начальник Генштаба – первый заместитель министра обороны – ред.) как раз присутствует здесь. Ему, министру и главе КГБ поставлена задача – определить алгоритм применения этого оружия", – сказал белорусский диктатор.

Он добавил, что основа алгоритма применения ядерного вооружения "должна быть в том, что мы ее должны применить в трудную минуту, если на нас нападут".

Ядерное оружие в Беларуси

Лукашенко 14 июня заявил, что Беларусь начала получать российское тактическое ядерное оружие: "У нас есть ракеты и бомбы". Диктатор также утверждал, что это оружие втрое мощнее атомных бомб, сброшенных войсками США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал эти ядерные угрозы Лукашенко "анекдотическими заявлениями". По его мнению, цель самопровозглашенного президента РБ – дать возможность России влиять на общий ход войны.

Президент США Джо Байден назвал "совершенно безответственной" передачу Россией ядерного оружия в Беларусь.

Однако США не видят причин для корректировки своей ядерной позиции, объявил госсекретарь Энтони Блинкен.

По оценкам аналитиков Института изучения войны, размещение российского ядерного оружия в Беларуси является частью давних усилий РФ по укреплению де-факто военного контроля над соседним государством и вряд ли предвещает какую-то эскалацию.

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