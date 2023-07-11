Если на ЗАЭС произойдет ядерная катастрофа, мир привлечет Россию к ответственности

США предупредили Россию о неизбежной ответственности в случае, если РФ создаст ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, — пишет Укринформ.
"Российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что если это произойдет, международное сообщество абсолютно точно привлечет Россию к ответственности", — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.
Также в Вашингтоне пристально смотрят за развитием событий вокруг ЗАЭС.
"Мы считаем, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, и Россия должна способствовать этому на месте", — резюмировал представитель Госдепартамента США.
Добавим, кафиры продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции. На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.
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