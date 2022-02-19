Если не будет вторжение России: стала известна дата встречи Блинкена и Лаврова

Если не будет вторжение России: стала известна дата встречи Блинкена и Лаврова

Политики в течение недели дважды говорили по телефону.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 февраля.

Об этом сообщил американский политик.

По его словам, это произойдет только при условии, что будет российское вторжение в Украину.

"У нас запланирована встреча 24-го числа, в конце следующей недели в Европе. Но как я сказал министру Лаврову в своем ответном письме: это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", — сказал Блинкен.

К слову, Белый дом анонсировал встречу с руководителем российского министерства. Впрочем, тогда речь шла о встрече 23 февраля. Кроме того, в течение недели политики дважды говорили по телефону.

Как сообщалось, президент США Джо Байден со ссылкой на разведданные утверждает, что Россия все-таки вторгнется в Украину. Это может состояться в ближайшие дни или недели, убежден глава Белого дома. Байден подчеркнул, что Россия окружила Украину с трех сторон — вдоль российской границы, из Крыма и из Беларуси.

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