"Если не НАТО, то какие гарантии": Зеленский о поддержке Америки

Если США намерены дальше поддерживать Украину, необходимо сделать "инфраструктуру гарантий безопасности".
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет четко понимать, на какую поддержку США она может рассчитывать, особенно, если Вашингтон выступает против ее членства в НАТО.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Без дальнейшей поддержки США нам будет тяжело, поэтому я здесь. Поэтому мы говорим о предстоящих переговорах. Без вашей поддержки будет тяжело, но мы не можем потерять наши ценности, наших людей, мы не можем потерять нашу свободу", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что в этой войне Россия является агрессором, ведь именно она приступила к вторжению на территорию соседнего государства.
"Они пришли на нашу территорию. Они убили слишком много людей, чтобы мы могли забыть об этом и назвать Путина "прекрасным парнем". Нет, без нас, мы этого не хотим. Поэтому мы говорим об этом, чтобы все помнили, как началась война, как они ворвались в Украину", — заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что никто не хочет войны в Украине, но украинцы не готовы все забыть, потому что "никто не хочет новой волны оккупации".
"Поэтому, когда нам говорят "НАТО – нет", то какие мы можем иметь гарантии безопасности? Я не настаиваю, мы не жмем, мы просто просим американцев дать четкий ответ. Если вы останетесь с нами, большое вам спасибо. Но давайте сделаем инфраструктуру гарантий безопасности. Зеленский свою позицию.
Напомним, по данным СМИ, Трамп пока не заинтересован в возобновлении обсуждения с Киевом соглашения по ресурсам. Сейчас неизвестно, будут ли переговоры возобновлены.
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