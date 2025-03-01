"Если не НАТО, то какие гарантии": Зеленский о поддержке Америки

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет четко понимать, на какую поддержку США она может рассчитывать, особенно, если Вашингтон выступает против ее членства в НАТО.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Без дальнейшей поддержки США нам будет тяжело, поэтому я здесь. Поэтому мы говорим о предстоящих переговорах. Без вашей поддержки будет тяжело, но мы не можем потерять наши ценности, наших людей, мы не можем потерять нашу свободу", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в этой войне Россия является агрессором, ведь именно она приступила к вторжению на территорию соседнего государства.

"Они пришли на нашу территорию. Они убили слишком много людей, чтобы мы могли забыть об этом и назвать Путина "прекрасным парнем". Нет, без нас, мы этого не хотим. Поэтому мы говорим об этом, чтобы все помнили, как началась война, как они ворвались в Украину", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что никто не хочет войны в Украине, но украинцы не готовы все забыть, потому что "никто не хочет новой волны оккупации".

"Поэтому, когда нам говорят "НАТО – нет", то какие мы можем иметь гарантии безопасности? Я не настаиваю, мы не жмем, мы просто просим американцев дать четкий ответ. Если вы останетесь с нами, большое вам спасибо. Но давайте сделаем инфраструктуру гарантий безопасности. Зеленский свою позицию.

Напомним, по данным СМИ, Трамп пока не заинтересован в возобновлении обсуждения с Киевом соглашения по ресурсам. Сейчас неизвестно, будут ли переговоры возобновлены.

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