"Если они нам навяжут войнушку – какие выборы, куда я денусь?": Лукашенко рассказал, как долго планирует держать пост президента

"Если они нам навяжут войнушку – какие выборы, куда я денусь?": Лукашенко рассказал, как долго планирует держать пост президента

Лукашенко отметил, что "если же все будет тихо", то он в любой момент сможет покинуть пост.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как долго собирается оставаться в должности. Так, Лукашенко заявил, что останется возглавлять государство без выборов, если угроза войны будет расти.

Об этом он сказал во время своего "послания белорусскому народу".

"Все будет зависеть от ситуации. Если они нам навяжут войнушку – какие выборы, куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если это будет нужно, хотя это будет неправильно. Президенту определено место как главнокомандующему. И я буду действовать", — заявил Лукашенко.

В то же время, по словам самопровозглашенного президента, "если же все будет тихо, хорошо, если наш народ будет спокойно жить и развиваться", то он в любой момент сможет покинуть пост.

"Я буду на запасном пути: позовете, скажете в чем-то помочь - я помогу. Вот мои подходы: искренне и честно, публично на всю страну, на весь мир", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал решение об усилении охраны границы с Украиной, куда направлен дополнительный контингент белорусских Вооруженных сил. Так, он заявил, что на белорусско-украинской границе якобы "неоднократно пресекались попытки незаконного провоза оружия и боеприпасов".

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