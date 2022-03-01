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Если партнеры не готовы принимать Украину в НАТО, они должны дать гарантии безопасности – Зеленский

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Если партнеры не готовы принимать Украину в НАТО, они должны дать гарантии безопасности – Зеленский

Офис Президента Украины

Это означает защиту территориальной целостности нашей страны, сказал президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если страны-участницы НАТО не готовы принять Украину в оборонный Альянс, то они должны выработать гарантии безопасности для Киева.

Об этом глава государства рассказал в интервью Reuters.

По словам Зеленского, Киев потребует юридических гарантий безопасности, если НАТО закроет двери перед перспективами членства Украины.

"Наши партнеры, если они не готовы принимать Украину в НАТО — потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО — должны выработать общие гарантии безопасности для Украины", — сказал президент.

Он добавил, что необходимо гарантировать территориальную целостность, защиту границ Украины, особые отношения со всеми соседями и безопасность.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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