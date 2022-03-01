Если партнеры не готовы принимать Украину в НАТО, они должны дать гарантии безопасности – Зеленский

Если партнеры не готовы принимать Украину в НАТО, они должны дать гарантии безопасности – Зеленский

Это означает защиту территориальной целостности нашей страны, сказал президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если страны-участницы НАТО не готовы принять Украину в оборонный Альянс, то они должны выработать гарантии безопасности для Киева.

Об этом глава государства рассказал в интервью Reuters.

По словам Зеленского, Киев потребует юридических гарантий безопасности, если НАТО закроет двери перед перспективами членства Украины.

"Наши партнеры, если они не готовы принимать Украину в НАТО — потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО — должны выработать общие гарантии безопасности для Украины", — сказал президент.

Он добавил, что необходимо гарантировать территориальную целостность, защиту границ Украины, особые отношения со всеми соседями и безопасность.