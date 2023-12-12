Если поддержка рухнет, борьба перерастет в партизанскую войну – Зеленский в Конгрессе США

По словам сенаторов, Зеленский поддерживал обсуждение на "высоком уровне" и "был очень уважительным".

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами США.

Подробности встречи рассказывает CNN.

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Вышедшие из брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским сенаторы заявили, что он не отрицал призывы к безопасности границ в Соединенных Штатах, тщательно избегая вмешательства в то, что стало главным вопросом внутренней политики США. Зеленский сосредоточился на объяснении, почему помощь США так важна для Украины.

"Я сказал президенту Зеленскому, что мой долг номер один – защищать мою страну, а также помогать вашей, и я чувствую, что пограничная политика моей страны является непосредственной угрозой безопасности американского народа", – сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Сенатор Майк Раундс добавил, что Зеленский "держался абсолютно в стороне" дебатов по иммиграции, "как и должно быть".

Сенатор Марквейн Маллин сказал, что Зеленский поддерживал обсуждение на "высоком уровне", добавив, что украинский президент "был очень уважительным". Маллин сказал, что поддерживает помощь Украине, но хочет, чтобы она была привязана к более жесткой пограничной политике.

По словам сенатора Рона Джонсона, Зеленский предупредил, что Украина не откажется от борьбы, если поддержка рухнет, борьба может перерастет в партизанскую войну.

Напомним, 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

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