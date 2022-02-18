Если позволит "старший брат": Лукашенко заявил, что его "вечное президентство" зависит от мнения Путина

Если позволит "старший брат": Лукашенко заявил, что его "вечное президентство" зависит от мнения Путина

Лукашенко обвинил Запад в "атаке" Белоруссии.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко комментируя вероятность своего "вечного президентства", назвал президента РФ Владимира Путина "старшим братом" и заявил, что будет совещаться с ним по этому вопросу.

Такое заявление он сделал по итогам переговоров с Путиным в Кремле 18 февраля.

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"Сейчас мы со старшим братом посоветуемся и решим. Не беспокойтесь, все будет нормально", — заявил Лукашенко, имея в виду Путина под "старшим братом".

Лукашенко добавил, что будет управлять страной, пока Запад "не прекратит "атаковать" Беларусь".

"Силы сломать Беларуси — никчемные. Ничего у них не получится. И к белорусскому народу — что у нас там диктатура, что мы там какого-то наклоняем, жмем, травим — это никакого отношения не имеет. Это сказка. Мы просто адекватно реагируем на тех, кого они (западные страны – Ред.) подталкивают к государственному перевороту в Беларуси", – сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с Россией признать "ДНР" и "ЛНР" и это будет совместное с Путиным решение.

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