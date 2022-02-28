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"Если Путин хочет совершить самоубийство, пусть берет пример с того мужчины в Берлине" — постпред Украины в ООН

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"Если Путин хочет совершить самоубийство, пусть берет пример с того мужчины в Берлине" — постпред Украины в ООН

Фото: facebook.com/UKRinUN

Постпред Украины в ООН напомнил России судьбу Гитлера.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, комментируя угрозы РФ по поводу ядерного оружия, подчеркнул, что если Путин хочет совершить самоубийство — он может последовать примеру Гитлера.

Об этом он сказал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по осуждению агрессии России против Украины.

"Если Путин хочет совершить самоубийство, то не нужно использовать ядерный арсенал. Он должен следовать примеру того типа в берлинском бункере в мае 1945", — сказал Кислица.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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