"Если Путин хочет совершить самоубийство, пусть берет пример с того мужчины в Берлине" — постпред Украины в ООН

"Если Путин хочет совершить самоубийство, пусть берет пример с того мужчины в Берлине" — постпред Украины в ООН

Постпред Украины в ООН напомнил России судьбу Гитлера.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, комментируя угрозы РФ по поводу ядерного оружия, подчеркнул, что если Путин хочет совершить самоубийство — он может последовать примеру Гитлера.

Об этом он сказал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по осуждению агрессии России против Украины.

"Если Путин хочет совершить самоубийство, то не нужно использовать ядерный арсенал. Он должен следовать примеру того типа в берлинском бункере в мае 1945", — сказал Кислица.