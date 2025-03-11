Если Путин не прекратит огонь: в СНБО дали прогноз развития событий

Переговоры с США в Саудовской Аравии подтвердили, что Украина готова к миру. А если в Кремле не согласятся прекратить огонь, то это будет означать, что их цель – дальнейшая война.

Об этом сказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Мяч на поле Москвы. Украина готова к миру. Если Путин не прекратит огонь, значит он только подтвердит, что главная его цель – дальнейшая война, а также он подтвердит, что все время врал президенту США Трампу", – сказал Коваленко.

Напомним, Украина согласилась принять предложение США по немедленному 30-дневному прекращению огня и принять меры для восстановления крепкого мира после вторжения России. Кроме этого, США немедленно отменяют паузу в безопасности помощи Украине. Об этом стало известно 11 марта после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

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