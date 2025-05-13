Если Путин не приедет в Турцию: у Зеленского сделали заявление

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Если диктатор РФ Владимир Путин откажется от переговоров в Турции, это станет последним сигналом о нежелании Кремля заканчивать войну.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн участия в сессии Копенгагенского демократического саммита 2025 года.

Политик подчеркнул, что до сих пор россияне не дали никакого ответа по поводу участия Путина в переговорах в Турции. В то же время официальный Киев подтвердил, что президент Владимир Зеленский готов и будет в Стамбуле.

Реклама

"Считаю, что если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к каким-либо переговорам", - сказал глава Офиса президента.

По словам Ермака, в случае отказа страны-агрессорки от переговоров должна произойти сильная реакция США и всего мира. В частности новые санкции против РФ и увеличение военной помощи Украине.

Переговоры в Стамбуле: участие РФ

Официально в Кремле пока и словом не обмолвились о том, кто поедет на переговоры с Украиной в Стамбул. По словам кремлевского представителя Дмитрия Пескова, Москва объявит, кто будет представлять Россию на переговорах, "когда Путин признает это целесообразным".

Между тем росСМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует лететь в Стамбул. К визиту готовятся глава МИДа Сергей Лавров и советник диктатора Юрий Ушакова.

Реклама

Кроме того, вицеспикер российского Совета Федерации Константин Косачев заявил, что РФ и Украина могут добиться прогресса на переговорах 15 мая. Однако, нагло подчеркнул он, для этого есть условия.

Дата публикации 13:01, 12.05.25 Количество просмотров 880 Путин аж замолчал после слов Зеленского! Не удержались даже в Китае | Аналитика