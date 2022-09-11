Если Путин появится на саммите, у лидеров G20 есть, что ему сказать — Нуланд

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что пока не видит никакого интереса со стороны президента США Джо Байдена во встрече во время саммита «Большой двадцатки» с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет Укринформ.

«Что касается встречи на Бали, до нее еще пройдет некоторое время. Пока я не вижу никакого интереса к Путину со стороны нашего президента», — сказала Нуланд, комментируя возможность переговоров Байдена и Путина во время саммита «Большой двадцатки».

По словам Нуланда, она слышала, что Путин якобы намерен приехать на Бали.

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«Если он (Путин. – ред.) появится, то, я думаю, лидеры G20 должны очень прямо сказать ему о своем видении относительно того, что происходит в Украине, о нарушении Россией всех возможных принципов, заложенных в ряде документов, которые подписал еще Советский Союз. Мы убеждены, что при определенных обстоятельствах будет глубокое единство, требуя вывода российских войск с территории Украины», — отметила заместитель госсекретаря.

По ее мнению, Путин пока не сделал ни шага в этом направлении, хотя война в Украине одновременно разрушает будущее и его страны.

Напомним, президент Индонезии лично вручил Владимиру Зеленскому приглашение на заседание G20. Президент Украины поблагодарил индонезийского главу Джоко Видодо, но его участие в мероприятии зависит от присутствия там главы Российской Федерации.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что глава Кремля Владимир Путин согласился принять участие в саммите G20. Формат участия пока неизвестен. Как пояснили в МИД РФ, он будет "зависеть от событий в мире и санитарно-эпидемиологической ситуации в Юго-Восточной Азии".

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