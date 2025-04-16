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Если Путин завтра умрет: аналитик рассказал, что будет ждать россиян
По словам военного эксперта, Россия переживет борьбу за власть, как это было после Ленина и Сталина.
В случае внезапной смерти президента России Владимира Путина в стране наступит период хаоса. Он будет продолжаться до тех пор, пока не решится, кто станет преемником диктатора.
Такое мнение британский профессор, военный аналитик Майкл Кларк выразил в интервью Sky News.
Издание отметило, что Путин находится у власти уже 26-й год, но, как и все диктаторы, у него нет подготовленного преемника вне семьи.
«Если Путин завтра вдруг умрет, его не сменит приятный человек», — считает Кларк.
По его словам, можно быть уверенными в двух вещах: действующего президента России заменит мужчина и наступит период хаоса.
Профессор обратил внимание, что за последние 100 лет российской истории сильному лидеру всегда предшествовал период «хаоса», пока решалось, кто будет преемником. Так было после Владимира Ленина и Иосифа Сталина, вплоть до распада СССР.
Кларк объяснил, что диктаторы обычно поддерживают «внутреннюю борьбу под собой», чтобы когда они «внезапно умрут» или получат «нож в спину», те, кто ниже, боролись между собой за власть.
«Ожидаемо, что так будет снова», — прогнозирует аналитик.
К слову, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что ГУР известно о покушениях на Путина. Однако, очевидно, пока эти попытки были неудачными.