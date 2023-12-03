Если Путина не остановить в Украине, он вернется по "добавку" – Кэмерон

Кэмерон призвал британцев понять, что "нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в его прежнее состояние".

Если российского диктатора Владимира Путина не остановить в Украине, то он "вернется за добавкой" и совершит новую агрессию.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании и экс-премьер Дэвид Кэмерон, передает The Sun.

Кэмерон призвал британцев понять, "как изменился мир" после вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года.

"Силы, формирующие его – разжигатель войны в Кремле, более агрессивный Китай, отравляющий головы молодежи исламистский экстремизм – эти вещи не исчезнут сразу. Нет смысла надеяться на какое-то волшебное возвращение мира, каким он был когда-то. Надежда – это не политика", – отметил глава британского МИД.

Кэмерон описал свои эмоции после посещения разбомбленного собора в Украине и израильского кибуца, где родителей убили на глазах у их детей.

"Трудно припомнить в недавней памяти время такой опасности и неопределенности", – сказал он.

Министр убежден, что Великобритания, США и другие страны НАТО должны продолжать существующую поддержку Украины.

"Если Путина не остановить в Украине, он вернется по добавку. И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном итоге разрушает британские интересы и стоит британцам жизни", — подчеркнул Кэмерон, намекая на политику умиротворения, которую проводило британское правительство в отношении нацистского режима Адольфа Гитлера вплоть до 1939 года.

Напомним, что Дэвид Кэмерон, который с 2010 по 2016 год был премьер-министром Великобритании, 13 ноября 2023 года неожиданно вернулся в правительство, став главой британского МИД.

16 ноября Кэмерон приезжал в Украину и встретился с президентом Зеленским. Это был его первый зарубежный визит на новой должности. Во время визита Кэмерон также побывал в Одессе.

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