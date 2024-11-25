Если ракета прилетит в Раду: "слуга народа" ответил, почему депутаты не должны погибнуть

Нардеп от "Слуги народа" объяснил почему депутаты так важны и их первыми предупреждают об опасности.

Наличие действующего парламента – вещь, которая легитимирует современную власть Украины. Поэтому для россиян отсутствие Рады имеет очень важное значение, и именно поэтому они могут ударить по зданию ВР во время заседания.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, передает "Апостроф".

"Наличие действующего парламента – это вещь, которая легитимирует вообще современную власть Украины. Без наличия парламента в отношениях с нашими западными партнерами будет ощущаться безумный пробел и ставится под вопрос существования власти вообще как таковой", – пояснил нардеп.

Дунда признал, что к Верховной Раде украинцы относятся по-разному, тем не менее парламент важен для существования государства.

"Но это единственный, кроме президента, государственный орган, который может назначить Кабмин, изменять законодательство, потому что никакими указами это невозможно и поэтому отсутствие Рады имеет очень важное значение", — подчеркнул он.

Что будет с парламентом, если часть нардепов погибнет

Также Дунда пояснил, что было бы в случае гипотетического удара РФ по ВР, после которого часть нардепов погибла бы и можно ли после этого набрать новый состав парламента без проведения выборов.

"Проблема не в списках, их можно поднять и нардепов-списочников восстановить. Проблема в мажоритарщиках. А их – половина. Кворум Верховной Рады 300 человек. Сейчас у нас работает 100 мажоритарщиков, если все они погибнут, возникает вопрос легитимности парламента", – отметил политик.

Напомним, утром 21 ноября армия агрессорки РФ нанесла удар по Днепру. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что утром 21 ноября РФ ударила по новой межконтинентальной баллистике. Таким образом, Украина стала первой страной, по которой выпустили межконтинентальную баллистическую ракету.

В ряде СМИ появилась информация о возможном обострении ситуации безопасности в столице и новом ракетном ударе РФ.

На фоне этой информации Верховная Рада отменила заседание, запланированное на 22 ноября. Несколько народных депутатов признались, что их предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.

"Минимизировано количество людей в Кабмине, ОПУ и других государственных органах в том районе. Усиленные меры безопасности касаются не только Рады, но и всех, кто там работает и живет", — рассказал нардеп Никита Потураев.

Из-за такого решения нардепов возмутились обычные жители центра Киева, которых об опасности или эвакуации никто не предупреждал.

В Офисе президента заверили, что работали в пятницу, 22 ноября, в привычном режиме со стандартным соблюдением правил безопасности.

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