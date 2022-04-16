"Если России это интересно, они отреагируют": Зеленский об обмене Медведчука

"Если России это интересно, они отреагируют": Зеленский об обмене Медведчука

Глава государства сказал, что соответствующие сигналы Украина передала публично и непублично.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что государство готово обменять подозреваемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука на пленных украинских военных, однако ответа от России нет.

Об этом глава государства рассказал на встрече с журналистами, сообщает "РБК-Украина".

"Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или – что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им (россиянам – ред.) это интересно, они отреагируют", – сказал Зеленский.

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Напомним, 15 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчуку изменят меру пресечения из-за побега из-под домашнего ареста.

Венедиктова также сообщила – если все стороны согласятся, Медведчук может быть обменен на удерживаемых в РФ украинских военнопленных и заложников. И тот факт, что нардеп является гражданином Украины, не помешает обмену.

О чем говорила Оксана Марченко на интервью, посвященном задержанию Виктора Медведчука

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