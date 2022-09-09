Если Россия купит оружие у КНДР, то нарушит резолюции Совета Безопасности ООН – США

Если РФ закупит ракеты и артиллерийские снаряды в Северной Корее, она нарушит резолюцию Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил заместитель постпреда США при этой организации Ричард Миллс, пишет Укринформ.

"Просто сейчас Москва находится в процессе закупки у КНДР миллионов ракет и артиллерийских снарядов, чтобы использовать их на поле боя в Украине... Это было бы явным и однозначным нарушением резолюций Совета Безопасности", — подчеркнул представитель США.

Совет Безопасности ООН с 2006 года принял девять резолюций по Северной Корее, направленных на ограничение ее военного потенциала, в том числе ракетно-ядерных программ. Резолюции ввели вооруженное эмбарго против Пхеньяна, которое распространялось на импорт и экспорт всех товаров военного назначения, кроме стрелкового оружия. В 2016 году были запрещены операции с этим видом вооружений.

Другие резолюции запретили обращение товаров двойного назначения и ввели механизмы усиленного контроля над активностью Северной Кореи. Также были введены ограничения на финансовые операции режима КНДР, связанные с ракетно-ядерной и другими военными программами.

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Следует отметить, что в Белом доме сначала сообщили о покупке РФ миллионов снарядов у КНДР, но позже уточнили, что никаких признаков достижения такой договоренности нет.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже в 196-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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