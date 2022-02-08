Если Россия применит военную авиацию: Резников рассказал, будет ли защищена Украина

Если Россия применит военную авиацию: Резников рассказал, будет ли защищена Украина

Министр заверил, что украинское небо защищено, но эта защита не является идеальной.

Украина имеет легкие комплексы, позволяющие сбивать воздушные цели. Это сделает высадку вражеского десанта невозможным.

Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов.

"У нас есть наша система противовоздушной, противоракетной обороны. У нас есть на вооружении те же комплексы, которые есть в России. Они стоят на вооружении соответствующих дивизионов", — отметил он.

Министр отметил, что украинское небо защищено, но неидеально, поскольку Россия наращивает системы поражения, в частности в оккупированном Крыму.

"Идеального прикрытия нет, однако украинская сторона работает над этим. В то же время, сказать, что мы абсолютно защищены, невозможно", — подчеркнул Резников.

Министр напомнил, что у Украины есть легкие комплексы, которые позволяют сбивать воздушные цели. Это сделает высадку вражеского десанта невозможным. Резников считает, что Москва не решится бомбить украинскую землю тяжелыми ракетами. Он считает такой сценарий нереалистичным.

Алексей Резников также сообщил, что вблизи украинских границ находятся около 140 тысяч военных России. Однако ударных групп государства-агрессора там нет. Поэтому и нет угрозы полномасштабного наступления россиян.

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Однако министр уточнил, что сформировать ударную группировку Россия может на протяжении месяца.

Министр также сообщил, что США предоставили разрешения на поставку "очень интересных вещей" странами Балтии в Украину. Он анонсировал, что в скором времени Украина получит то, "о чем мы давно мечтали, что давно просили, а нам когда-то сказали, что это невозможно".

"Поверьте, очень мощно себя сегодня чувствуют ВСУ, и количество средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней", – сказал глава Минобороны.

Также Резников выразил надежду, что 5000 касок от Германии – это "первые ласточки". Он сообщил, что Украина передала ФРГ список того, в чем заинтересованы ВСУ.

Напомним:

Президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин до сих пор не принял решение о развертывании масштабного наступления на Украину, однако отметил, что предупредил кремлевского лидера о неподъемных последствиях для экономики РФ в таком случае.

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