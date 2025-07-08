Если Россия продвигается в Украине, угроза приближается к ЕС— Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон / © Associated Press

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Во время своего выступления в британском парламенте президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший сегодня с визитом в Лондон, сделал четкое заявление, заверив, что европейцы «никогда не покинут Украину» в ее противостоянии российской агрессии. Он подчеркнул непреклонную поддержку украинского народа и единство европейского сообщества.

Об этом сообщает The Guardian.

Центральная роль Великобритании и Франции в европейской безопасности

Президент Франции отметил центральную роль Соединенного Королевства и Франции в европейской безопасности. Он отметил, что обе страны являются единственными ядерными государствами на континенте и ведущими вооруженными силами континента.

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«Соединенное Королевство и Франция должны вновь показать миру, что наш союз может изменить ситуацию», — подчеркнул Макрон.

Он отметил необходимость для обеих стран защищать многосторонность и международный порядок.

Непреклонная поддержка Украины

По Украине Макрон заявил, что в течение последних лет они упорно работали, чтобы поддержать украинский народ в его опоре. Он отметил, что их позиция была и остается правильной, поскольку каждый раз, когда российская оккупационная армия продвигается в Украине, угроза приближается ко всем европейцам.

Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер полгода назад положили начало «коалиции желающих» — кругу государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности в случае прекращения огня. Макрон подчеркнул, что эта коалиция является гарантией того, что Европа будет и дальше поддерживать Украину.

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«Мы никогда не примем теорию, что сила есть право. И я хочу быть четким: именно поэтому вместе с вами, господин премьер-министр, мы решили запустить эту коалицию прошлого февраля. И эта коалиция была четким сигналом, что европейцы никогда не покинут Украину. Никогда», — подчеркнул Макрон.

Макрон подчеркнул, что независимо от решений, принятых в других местах, они будут бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня и начать переговоры по построению крепкого и стабильного мира, поскольку в Украине на карту поставлена общая европейская безопасность и демократические принципы.

Напомним, Германия сохраняет полную секретность передачи Украины ракет большой дальности Taurus. Однако, по словам аналитиков, это не означает, что тема закрыта — напротив, под ковром дипломатии может созревать важное решение.