- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 242
- Время на прочтение
- 2 мин
Если Россия продвигается в Украине, угроза приближается к ЕС— Макрон
Пребывая с визитом в Великобритании, президент Франции выступил перед британским парламентом с важной речью, где коснулся ключевых аспектов европейской безопасности и дальнейшей поддержки Украины.
Во время своего выступления в британском парламенте президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший сегодня с визитом в Лондон, сделал четкое заявление, заверив, что европейцы «никогда не покинут Украину» в ее противостоянии российской агрессии. Он подчеркнул непреклонную поддержку украинского народа и единство европейского сообщества.
Об этом сообщает The Guardian.
Центральная роль Великобритании и Франции в европейской безопасности
Президент Франции отметил центральную роль Соединенного Королевства и Франции в европейской безопасности. Он отметил, что обе страны являются единственными ядерными государствами на континенте и ведущими вооруженными силами континента.
«Соединенное Королевство и Франция должны вновь показать миру, что наш союз может изменить ситуацию», — подчеркнул Макрон.
Он отметил необходимость для обеих стран защищать многосторонность и международный порядок.
Непреклонная поддержка Украины
По Украине Макрон заявил, что в течение последних лет они упорно работали, чтобы поддержать украинский народ в его опоре. Он отметил, что их позиция была и остается правильной, поскольку каждый раз, когда российская оккупационная армия продвигается в Украине, угроза приближается ко всем европейцам.
Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер полгода назад положили начало «коалиции желающих» — кругу государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности в случае прекращения огня. Макрон подчеркнул, что эта коалиция является гарантией того, что Европа будет и дальше поддерживать Украину.
«Мы никогда не примем теорию, что сила есть право. И я хочу быть четким: именно поэтому вместе с вами, господин премьер-министр, мы решили запустить эту коалицию прошлого февраля. И эта коалиция была четким сигналом, что европейцы никогда не покинут Украину. Никогда», — подчеркнул Макрон.
Макрон подчеркнул, что независимо от решений, принятых в других местах, они будут бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня и начать переговоры по построению крепкого и стабильного мира, поскольку в Украине на карту поставлена общая европейская безопасность и демократические принципы.
Напомним, Германия сохраняет полную секретность передачи Украины ракет большой дальности Taurus. Однако, по словам аналитиков, это не означает, что тема закрыта — напротив, под ковром дипломатии может созревать важное решение.