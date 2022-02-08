"Если Россия вторгнется, то Nord Stream-2 не будет существовать": Байден рассказал, что ждет РФ после пересечения украинской границы танками

"Обещаю, мы сможем сделать это", — заверил Байден.
США готовы полностью прекратить существование проекта Nord Stream-2 в случае российского вторжения в Украину.
Об этом заявил в понедельник в Вашингтоне президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, — пишет Укринформ.
"Если Россия вторгнется, что будет означать пересечение границы Украины танками и войсками, опять же, Nord Stream 2 больше не будет", — отметил Байден суть договоренностей с немецкой стороной.
В ответ на вопрос, как именно он может сделать это, поскольку контроль над будущим проектом находится в большинстве своем в руках Германии, Байден резюмировал: "Обещаю, мы будем в состоянии сделать это".
Напомним, что ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что Соединенные Штаты добьются остановки газопровода "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.
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