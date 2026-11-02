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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Если руководствоваться эмоциями, результата не будет": Лубинец объяснил вежливое общение с омбудсманкой России

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, почему во время переговоров с представителями России следует дипломатическому этикету.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Лубинец и Лантратова

Лубинец и Лантратова / © скриншот с видео

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, почему во время переговоров с представителями России следует дипломатическому этикету и использует вежливые формы обращения. По его словам, это необходимо для достижения результатов возвращения украинских граждан.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передают журналисты ТСН.ua.

Лубинец объяснил, почему прямые переговоры с Россией важны для возвращения украинцев

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что не видит иного способа возвращать украинцев, кроме прямых переговоров с российской стороной. Он убежден, что соблюдение дипломатического этикета может увеличить шансы на положительный результат.

«Я не знаю иного способа возвращения наших граждан, чем из-за прямых переговоров с российской стороной. На мой взгляд, как человек, который, в том числе, имеет образование в области международных отношений, если ты проявляешь дипломатический этикет, у тебя автоматически больше шансов на положительный результат», — пояснил омбудсман.

Он также рассказал, что впервые встретился с Лантратовой онлайн через пять дней после ее назначения. Уже во время разговора Лубинец поднял вопрос ситуации в Олешках.

«Уже тогда, на первой встрече, я поднял вопрос Олешков», — отметил уполномоченный.

Впоследствии встречи Лубинца с российской представительницей проходили во время обменных процессов, возвращения гражданских граждан и воссоединения семей.

Омбудсман объяснил, что не считает проблемой вежливые формы обращения в ходе таких контактов. Лантратова называет его по имени и отчеству, поэтому он обращается к ней аналогично.

«И когда ты видишь результат, когда российская коллега тебя называет Дмитрием Валерьевичем, я не вижу вообще никакой проблемы назвать ее Яной Валерьевной», — сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что главное для него результат переговоров и возвращения украинцев домой.

Лубинец извинился за дипломатическое общение с россиянами

Дмитрий Лубинец признал, что его манера общения с представителями России может вызвать негодование в украинском обществе. Он извинился перед теми, кому трудно воспринимать такие контакты, и объяснил, что они проходят ради возвращения граждан Украины.

«Если кого это касается, скажу так, я хочу извиниться. Я понимаю, насколько сложно воспринимать, как Лубинец дипломатично общается с российской стороной, но с другой стороны не забывайте, что это делается для граждан Украины», — объяснил омбудсман.

Он добавил, что лично испытывает к России такие же чувства, как и остальные украинцы. В то же время Лубинец подчеркнул, что в должности уполномоченного должно руководствоваться не эмоциями, а необходимостью достигать результатов.

«Но если я в этой должности буду рассуждать эмоциональными критериями, то результата вы точно не увидите», — подытожил он.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина и Россия договорились не разглашать точное количество людей, эвакуированных из оккупированных Олешков. Речь идет как о тех, кто выехал на подконтрольную Украине территорию, так и о гражданах, отправившихся в Россию.

Он также отметил, что механизм, примененный в Олешко, потенциально можно использовать для спасения жителей других населенных пунктов с похожей гуманитарной ситуацией.

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