Если сейчас не снизить НДС, летом никто не будет "покупать украинское", — Игорь Палица Актуально

Если сейчас не снизить НДС, летом никто не будет "покупать украинское", — Игорь Палица Актуально

"ЗА Майбутнє" будет добиваться вынесения законопроекта № 7023 на рассмотрение ВР уже на следующей неделе.

В ВР зарегистрировали законопроект о снижении НДС на продукты и коммуналку. Партия "За майбутнє" будет добиваться его рассмотрения на следующей неделе.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Палица.

Народные депутаты предлагают временно – до 1 января 2023 года – снизить ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания, произведенные в Украине, до 0% и на услуги ЖКХ до 7%. Соответствующий законопроект №7023 зарегистрировала в Верховной Раде депутатская группа "Партия "За майбутнє". Как заявил лидер партии, народный депутат Игорь Палица, это нужно сделать срочно, чтобы остановить рост цен и сохранить конкурентоспособность украинских производителей.

"По всему миру из-за рекордных тарифов на газ стремительно дорожают продукты, потому что производители вынуждены закладывать в цену стоимость энергоносителей. Чтобы спасти своих граждан и поддержать отечественных производителей, государства Европейского Союза договорились о снижении до 0% налога на добавленную стоимость на мясо, рыбу, молоко, овощи, фрукты, хлеб, масло и другие основные продукты питания с 1 июля этого года Если в Украине будет действовать нынешняя ставка НДС на уровне 20%, то уже летом украинская продукция будет стоить значительно дороже, чем европейская. конкуренции, большинство обанкротится, многие останутся без работы", — заявил Игорь Палица.

По его словам, партия "За маййбутнє" будет добиваться вынесения законопроекта № 7023 на рассмотрение ВР уже на следующей неделе.

"Мы требуем вынесения этого законопроекта на рассмотрение Верховной Рады на следующей пленарной неделе, которая начнется 15 февраля. Призываем все фракции парламента поддержать нашу инициативу. Украина должна срочно ввести пониженные ставки НДС! Потому что никакие акции "Покупай украинское" не помогут, если наши продукты будут вдвое дороже европейских", — отметил Игорь Палица.

Напомним: согласно Директиве ЕС, принятой 7 декабря 2021 года министрами финансов стран-членов, с 1 июля 2022 года на территории Евросоюза вводится нулевая ставка НДС для всех продуктов питания.