Если США не поддержат Украину, то у Путина и Си будут подарок на Рождество — Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отмечу, если Конгресс США не одобрит дальнейшую помощь Украине, то этому обрадуются российский президент-диктатор Владимир Путин и его китайский лидер Си Цзиньпин.

Об этом со ссылкой британского политика сообщает издание Bloomberg.

"Если эти деньги не пройдут, будут улыбаться только два человека: один из них – Владимир Путин в России, другой – Си Цзиньпин в Пекине. Не знаю, как вы, но я не хочу дарить ни одному из этих двух рождественский подарок", — заявил Кэмерон .

Британский министр отмечает, что если Вашингтон не поддержит помощь, то это может негативно повлиять на поддержку европейских стран.

"Влияние этого голосования в Конгрессе будет огромным, поскольку оно позволит тем из нас, кто действительно хочет поддерживать Украину в следующем году, пойти ко всем другим европейским странам и сказать: "Да, вы видели, что США сделали, теперь нам всем нужно присоединиться", – выразился он.

По словам Кемерона, выделенные союзниками средства "не были потрачены впустую", поскольку "уничтожили половину довоенных активов России". Он отмечает, что следует быть едиными по финансовой поддержке Украины, а также "сделать так, чтобы проиграл Путин".

Как сообщалось, Сенат США не поддержал помощь Украине. Законопроект получил всего 45 голосов из 60 необходимых. Против проголосовали 48 сенаторов.

Между тем , Reuters со ссылкой на источник пишет, что президент Джо Байден готов к компромиссам с республиканцами относительно мигрантов, чтобы принять помощь Украине. Белый дом и Конгресс США пытаются заключить соглашение, в котором одновременно была бы помощь Украине и дополнительное финансирование для препятствования нелегальной миграции.

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