Если США отстранятся от поддержки Украины — Зеленьский ответил, как будет действовать

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский прокомментировал роль Соединенных Штатов в поддержке Украины во время войны с Россией и программы поставки вооружения PURL.

Об этом шла речь в заявлении Зеленского по результатам переговоров с лидерами ЕС 8 декабря.

На вопрос корреспондента о возможном отстранении США от переговорного процесса, однако продолжение поставок оружия по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) Зеленский ответил, что это нельзя считать приемлемым вариантом для Украины и Европы.

«Я считаю, не устраиваю. Следует бороться за Соединенные Штаты Америки, чтобы они продолжали помогать, продолжали поддерживать, продолжали давление на Россию. И для нас важна гарантия безопасности, я сегодня об этом уже говорил. Не хочу снова повторять эти детали», — отметил президент.

Он также отметил значение программы PURL.

«Европейские партнеры сильны и надежны, но программа PURL позволяет покупать именно то оружие у США, которого нет у европейских союзников. Поэтому мы должны продолжать это сотрудничество в любом случае. Я думаю, Соединенные Штаты будут открыты для этой программы. Они зарабатывают деньги, это подходит их современной политике по поддержке Украины. Не бесплатно, но поддерживают», — отметил президент.

Зеленский также поблагодарил международных партнеров за финансирование, в частности генерального секретаря НАТО Марка Рютта, который напомнил всем лидерам о необходимости дополнительного финансирования, а также Дика Схофа — премьер-министра Нидерландов.

«На год для программы PURL нужно 15 миллиардов, а на этот год нам не хватало около 800 миллионов (ранее не хватало полутора миллиардов). Сегодня Нидерланды приняли положительное решение и выделили 700 миллионов человек. Спасибо Дику Схофу и Нидерландам за такое решение», — сказал Зеленский.

Он также отметил важность гарантий безопасности.

«Я верю в гарантии безопасности, которые нам могут предоставить партнеры, и что они сработают по необходимости. У нас нет других партнеров. Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, это от Соединенных Штатов Америки. Безусловно, если это не Будапештский меморандум или пустые обещания, а легальные решения, проголосованные в Конгрессе США. Они относятся пока положительно к такому движению. И европейские гарантии безопасности, Coalition of Willings, в принципе уже готовы. Главное, на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России. Пока что окончательного ответа я еще не получил», — сказал он.

Напомним, переговоры Владимира Зеленского с лидерами стран ЕС по ситуации в Украине в Лондоне 8 декабря завершились.

Стало известно, что американский мирный план сократился с 28 до 20 пунктов. Поэтому украинский президент Зеленский раскрыл, что было отвергнуто.