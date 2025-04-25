Если США признают Крым российским: чем это угрожает Украине

Надпись «Крым = Украина» / © Associated Press

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Возможное признание Соединенными Штатами Америки аннексии Крыма приведет к таким последствиям, которые усилят Россию. Москва может стать способной вести войну на другом уровне.

Об этом секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от «Голоса», полковник СБУ Роман Костенко сказал во время включения в программе “Тема с Мосейчук» на YouTube-канале.

Костенко убежден, что для президента США Дональда Трампа сейчас более важно закончить войну между Украиной и Россией, чем заключить соглашение о минералах. Поэтому он давит не через соглашение, а через уступки, навязываемые Украине. И не все эти предложения уступок известны украинскому обществу.

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«Мы только узнали о территориальных уступках — то, что обсуждали. Это предложили не нам, а что США признают Крым российским», — сказал Костенко.

В то же время, по его словам, когда речь идет о признании Крыма российским, следует понимать последствия такого шага — даже если такое признание было бы только со стороны США, а не Украины.

«Вокруг оккупации Крыма, начиная с 2014 года, происходило много процессов, в том числе санкции, которые сдерживали и сдерживают сейчас Российскую Федерацию, они строились именно вокруг кейса оккупации Крыма. Если она будет признана США, то и эти санкции снимутся. Возможно, и другие страны будут вынуждены их снять, а это уже другие последствия — это последствия в виде того, что Россия сможет дальше вести свою экономическую деятельность, сможет развивать свою экономику и вести войну на другом уровне«, — объяснил народный депутат.

Напомним, накануне состоявшихся 23 апреля поговоров в Лондоне о мире в Украине The Washington Post информировало, что США на этой встрече могут предложить признать Крым «российским» и «заморозить» линию фронта.