Если Трамп не убедит Путина заключить мир: в ЕС дали обещание Украине

Комиссар Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс / © Associated Press

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Комиссар Евросоюза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС удвоит военную помощь Украине, если президент США Дональд Трамп не убедит президента России Владимира Путина заключить мир.

Об этом Кубилюс написал в соцсети Х.

Еврокомиссар указал, что на сегодняшний день США и ЕС ежегодно выделяют около 40 млрд евро на военную помощь Украине. По словам Кубилюса, эти деньги можно использовать более эффективно, а именно инвестировать средства в закупку вооружения непосредственно в украинских производителей.

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«Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира очень быстро — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины«, — заявил европейский чиновник.

Он объяснил, что стоимость произведенных в Украине вооружений примерно в два раза ниже аналогичного европейского или американского вооружения. Так что объем предоставленного Украине оружия можно фактически удвоить без увеличения затрат.

«Реальная стоимость нашей поддержки вырастет до 80 миллиардов евро», — отметил Кубилюс.

Отдельно он обратил внимание на новый инструмент — кредиты по безопасности Евросоюза, благодаря которым страны-члены могут финансировать военные закупки для Украины. По мнению еврокомиссара, это открывает путь к реализации стратегии «мира через силу».

«Кредиты по безопасности — это сила для Украины!», — подчеркнул европейский чиновник.

Напомним, ранее верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовит «план Б» по сохранению экономических санкций против России в случае, если администрация Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается наладить отношения с РФ.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство может получить значительный пакет военной помощи на 30 млрд дол. уже в 2026 году благодаря решению о предоплате американских инвестиций из фонда на следующий год.