Если Трамп откажется: можно ли снизить цены на российскую нефть без согласования с США

Лимит цен на российскую нефть / © Reuters

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Большинство членов G7 (Группы семи) готовы снизить лимит цен на российскую нефть без соглашения с США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от понижения цен на нефть РФ, большинство стран Группы семи готовы самостоятельно снизить ценовой предел на российскую нефть.

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Со ссылкой на источники, агентство сообщает, что страны ЕС в G7 (Италия, Франция, Германия), Британия и Канада поддерживают инициативу. В то же время, позиция США и Японии остается неопределенной.

Напомним, встреча лидеров стран на саммите G7 должна пройти уже на следующей неделе, 15-17 июня, в Канаде. Там обсудят ограничение цены, впервые согласованное в конце 2022 года. Ограничения были разработаны, чтобы разрешить продажу российской нефти третьим странам с использованием западных страховых услуг при условии, что цена не будет превышать 60 долларов за баррель.

Как сообщает источник, страны Европы настаивают на понижении ограничения цены на нефть РФ с 60 до 45 долларов.

«Есть положительные сигналы от Канады, Великобритании и возможно Японии. Мы используем G7, чтобы попытаться привлечь США», — говорится в сообщении Reuters.

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Для принятия решения необходимо единодушие государств-членов, на что может потребоваться несколько недель.

Добавим, что самый крупный экспортный сорт нефти России, Urals, торгуется с дисконтом около 10 долларов за баррель до эталонной цены Dated Brent из балтийских портов. Фьючерсы на Brent торгуются ниже 70 долларов за баррель с начала апреля.

Поддержка США не необходима для снижения ограничения из-за доминирования Британии в мировом страховании морских перевозок и влияния ЕС на танкерный флот.

Однако США имеют значение, когда речь идет о платежах за нефть в долларах и их банковской системе.

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