Зеленский с участниками «коалиции желающих» / © Associated Press

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Британские и французские чиновники, разрабатывающие планы по миротворческим силам в Украине, обсудили необходимость «посмотреть правде в глаза» и сместить акцент по развертыванию войск на помощь Киеву без поддержки США.

Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, в ЕС согласились сместить акцент по развертыванию европейских военных для поддержки любого потенциального прекращения огня на обеспечение долгосрочной обороны Украины от российского вторжения без американской поддержки.

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Пока существует реальная обеспокоенность, что Трамп выполнит свою угрозу отказаться от роли посредника, если ему не удастся посадить Путина за стол переговоров.

«Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту», — сказал Telegraph один западный чиновник, описывая мрачное настроение на встрече в Гааге.

«Речь шла преимущественно о том, как сохранить необходимую поддержку Украины, когда мы предполагаем, что США будут продолжать предоставлять только некоторые специфические ресурсы, такие как разведка. Мы также согласились с необходимостью усиления экономического давления на Россию», — добавил европейский дипломат.

«Мы также договорились о необходимости усилить экономическое давление на Россию», — добавил он.

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Отмечается, что эта встреча ознаменовала резкое изменение ролей в «коалиции желающих», созданной премьер-министром Британии Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном для поддержки возможного перемирия.

Стармер и Макрон продвигают предложение «коалиции желающих», согласно которому европейские союзники используют своих солдат для обеспечения соблюдения любого возможного мирного соглашения. Более 30 стран выразили поддержку инициативе, хотя некоторые из них публично предлагали отправить свои войска в Украину.

Центральным вопросом было то, готовы ли США оказать поддержку потенциальным «миротворческим силам». «Коалиция желающих» до сих пор публично не признала, что ее намерения изменились, а шансы на мир уменьшаются все больше, чем дольше Путин будет противостоять международному давлению с целью достижения перемирия.

Европейские страны согласились пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге в следующем месяце — приглашение было под вопросом после того, как Трамп категорически отверг вступление Киева в Альянс.

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По всей вероятности, «коалиция желающих» продолжит публично поддерживать «мирные инициативы» Трампа — по просьбе украинских чиновников, которые опасаются, что если этого не делать, то глава Белого дома прекратит поставки оружия и обмен разведданными.

Напомним, Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки выйдут из переговора о завершении российско-украинской войны, если стороны будут «усложнять процесс».

«Если по какой-то причине одна из двух сторон усложнит это, мы просто скажем, что вы дураки, вы ужасные люди, и мы просто возьмем пас. Но надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал Дональд Трамп 18 апреля.

29 апреля Марко Рубио снова предупредил: если Россия и Украина не предложат конкретные планы по прекращению российско-украинской войны, Соединенные Штаты откажутся от роли посредника.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Liberation, отвечая на вопрос о подготовке к возможному выходу США из мирных переговоров, сказал: «Украина должна становиться все более самодостаточной в вопросах обороны. У нас есть возможность ускорить этот процесс. В более широком смысле это касается самодостаточности Европы. Она берет на себя все больше ответственности за безопасность».