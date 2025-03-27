Если Трамп позволит Путину продвигаться в Украине, Китай нападет на Тайвань — дипломат

Команда Трампа уже допускает много ошибок по России.

Если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позволит российскому диктатору Путину оккупировать Украину, то можно ожидать нападения Китая на Тайвань.

Такое мнение высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон Гербст.

Он заявил, что команда Трампа уже сейчас совершает много ошибок в отношении России.

"Амбиции Путина — это тотальный контроль над Украиной, вот почему он не сдается, почему он продолжает двигаться. Трамп хочет улучшить взаимоотношения с Путиным, и в то же время он хочет обеспечить постоянный мир. Но, думаю, ему будет трудно это сделать, потому что Путин не будет отступать от своих намерений", — считает Гербст.

Он отметил, что если Трамп действительно хочет добиться устойчивого и справедливого мира, ему необходимо сделать все возможное, чтобы Кремль остановил свою агрессию против соседнего государства.

"Если Трамп позволит Путину захватить Украину, то есть иметь контроль над Украиной, это будет означать, что в скором будущем нам следует ожидать наступление Китая на Тайвань. Это будет катастрофа для США. Я понимаю общую обеспокоенность и то, что Трамп действительно сейчас совершает большую ошибку", — подчеркнул Гербст.

Ранее сообщалось, что если президент США Дональд Трамп хочет все-таки закончить войну в Украине, очень скоро ему придется принять тяжелое решение.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп ослабил позиции Украины на переговорах с Россией.

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