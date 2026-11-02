Если Трамп проиграет на промежуточных выборах: в ЕС готовятся к худшему сценарию

Дональд Трамп / © Associated Press

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Европейские союзники по НАТО опасаются, что возможное поражение республиканцев на промежуточных выборах в США 3 ноября спровоцирует Дональда Трампа на новые нападки на Альянс и сокращение американского военного присутствия в Европе.

Об этом пишет издание Politico.

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Собеседники издания предполагают, что потеря республиканцами контроля над Конгрессом может изменить приоритеты Трампа. Если законодатели ограничат его возможности во внутренней политике, президент может сосредоточиться на внешних делах, где широкие полномочия. Среди возможных последствий дипломаты называют вывод из Европы еще нескольких тысяч американских военных.

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Один из высокопоставленных европейских чиновников в сфере обороны отметил, что в конце президентских сроков лидеры иногда предпринимают рискованные внешнеполитические шаги, пытаясь реализовать собственные амбиции. Он также отметил, что критика НАТО является составляющей мировоззрения Трампа.

В Белом доме отвергают предположения о недостаточной поддержке Альянса со стороны нынешней администрации. Помощница пресс-секретаря президента Оливия Уэльс заявила Politico, что при Трампе НАТО получило больше поддержки, чем при любом другом американском лидере.

Среди аргументов она назвала договоренность союзников увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, усиление военного присутствия США в Гренландии и усилия американского президента, направленные на завершение войны России против Украины.

По оценкам Politico, демократы имеют шансы вернуть контроль над Палатой представителей, а также могут усилить позиции в Сенате. Параллельно рейтинг Трампа опустился до самого низкого уровня за все время его президентства.

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Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп может оказаться более склонным отдать приказ о проведении масштабной военной операции против Ирана в случае разгромного поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября.

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