Если Трамп снова придет к власти, НАТО хочет контролировать "Рамштайн" — Politico

США и другие западные страны рассматривают возможность передачи под контроль НАТО возглавляемой США многонациональной группы, координирующей поставки оружия в Украину, что является одним из нескольких новых предложений, которые могут помочь сохранить поток оружия в Киев во время второго президентства Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico.

Ожидается, что во время встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе официальные лица обсудят ряд вариантов, в том числе постепенный переход организации — под названием Контактная группа по обороне Украины — под контроль Альянса, по словам трех европейских чиновников и официального представителя США со знанием внутренних обсуждений ситуации. По словам одного из официальных лиц, цель состоит в том, чтобы завершить этот шаг на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

Второй американский чиновник сказал, что другое предложение даст НАТО более формализованное место за столом в группе Украины, в отличие от перехода под контроль НАТО. Идея со стороны США заключалась бы в укреплении связей между НАТО и Украиной для долгосрочной поддержки, сказал чиновник.

Группа «Украина» была создана на первых неделях войны министром обороны Ллойдом Остином и тогдашним главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли для координации поддержки Западом обороны Киева. Ей приписывают ускорение предоставления десятков миллиардов долларов оборудования, оружия и другой помощи Украине, которая была критически важна для отпора российских войск.

Дискуссии по участию НАТО в группе проходят на очень высоком уровне с целью формализации поддержки Киева со стороны Европы и Альянса, сказал американский чиновник, добавив, что одно из соображений по выборам в США и Европарламенте состоит в том, чтобы сделать группу более выносливой.

Представитель Министерства обороны майор Чарли Дитц отказался подтвердить обсуждение, заявив, что у Министерства обороны нет новых сообщений о формате или структуре группы.

Передача группы НАТО стала бы значительным шагом в направлении укрепления поддержки Западом войны Украины в обозримом будущем на фоне страха Европы возвращения Трампа в Белый дом. В ближайшей перспективе внутренняя политика в США и других странах уже угрожает прекратить финансирование для отправки Киеву дополнительного оружия.

По словам экспертов, формализация группы в рамках НАТО в значительной степени поможет оградить поддержку Украины от изменений в правительствах США и Запада, особенно от Трампа.

«Среди не всей группы, а части НАТО есть ощущение, что лучше институционализировать процесс только на случай переизбрания Трампа», — сказал Джим Таунсенд, бывший чиновник Пентагона и НАТО.

"Перетягивание этого под НАТО как бы изолирует его от президентства Трампа или даже от США, которые могут отвлечься на Китай и не могут поддерживать это или не могут организовать собственное финансирование", — добавил он.

В случае успеха этот шаг станет последним из серии мер, предпринятых для укрепления институтов в ожидании следующего президентства Трампа. В конце прошлого года законодатели одобрили закон, требующий одобрения Конгресса, если будущий президент будет пытаться выйти из НАТО, и рассматривают дальнейшие меры защиты.

Остин и Милли создали Контактную группу по обороне Украины весной 2022 года, через несколько недель после вторжения России в Украину. Идея заключалась в том, чтобы собрать руководителей оборонных ведомств из разных западных стран, чтобы обсудить, какое оружие и другую военную помощь отправить Киеву.

Однако группа столкнулась с препятствиями в последние месяцы, поскольку финансирование США для Украины иссякло. В декабре Пентагон заявил, что не сможет прислать ни одно дополнительное оружие из своих запасов, пока Конгресс не выделит дополнительные средства на военные усилия. Сенат принял дополнительный пакет в размере 95 миллиардов долларов, включая дополнительную помощь Украине, но закон задерживался в Палате представителей месяцами.

В прошлом месяце Пентагон собрал новый пакет помощи в размере 300 миллионов долларов, включая крайне необходимую артиллерию и противовоздушную оборону, используя экономию средств от предыдущих контрактов. Это позволило Министерству обороны прислать дополнительное оружие, не причиняя вреда боеготовности армии США.

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Пакет будет включать в себя ряд армейских тактических ракетных систем, которые могут преодолеть 100 миль и нести боеголовки, содержащие кассетные бомбы, сообщает СМИ. Украина месяцами просила больше ракет, чтобы атаковать цели глубоко внутри линии фронта России.

Но представители Министерства обороны теперь говорят, что не могут направить дополнительную помощь, пока Конгресс не примет дополнительный документ.

«Как вы видели, мы продолжаем призывать, самое важное, что мы хотим, чтобы Конгресс принял, — это дополнительный документ», — резюмировала спикер Пентагона Сабрина Сингх.

Напомним, CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что спикеру Джонсону грозит отставка из-за вопроса помощи Украине. Но демократы сигнализируют, что они спасут Джонсона, если он представит законопроект об Украине, который они смогут поддержать.

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