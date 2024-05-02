Если Трамп снова станет президентом: Кулеба ответил, волнуется ли он по этому поводу

Министр отметил, что жизнь научила украинцев быть готовыми к любому развитию событий, выживать и побеждать при любых обстоятельствах.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что результаты президентских выборов в США – это последнее, о чем он волнуется. Ведь жизнь научила украинцев готовиться к любому развитию событий.

Об этом Кулеба рассказал в интервью Foreign Policy.

Журналисты издания поинтересовались у украинского министра, насколько он сейчас волнуется в связи с потенциальным президентством Дональда Трампа.

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"Слушайте, я украинец, который ложится вечером спать, не зная, попадет ли российская ракета в мой дом ночью. Какой будет реальность, в которой я проснусь? Миллионы украинцев чувствуют то же самое. Так что последнее, о чем я волнуюсь, – это результаты выборов в других странах, даже в нашем важнейшем союзнике – Соединенных Штатах", – ответил Кулеба.

Министр отметил, что это не потому, что он не уважает или игнорирует политические события. Дипломат объяснил, что жизнь научила украинцев быть готовыми к любому развитию событий, выживать и побеждать при любых обстоятельствах.

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Кулеба также поделился, что "вы не можете представить себе", сколько раз за последние два года Украине говорили отказаться от идеи полного вступления в ЕС. Даже самые близкие друзья государства советовали идти на полумеры и компромиссы. Однако Украина этого не сделала и сейчас находится на пути к членству.

"Вы не можете себе представить, сколько людей в последние месяцы говорили нам: "Не настаивайте на том, чтобы военный пакет обсуждался Соединенными Штатами в его нынешнем виде. Идите на компромиссы, чтобы получить это". Мы этого не сделали, потому что мы знаем, что когда речь заходит о выживании, вы должны быть жесткими и готовыми к любому сценарию. И вы должны настаивать на плане А, который является лучшим планом для вашей страны. Это дипломатия военного времени. Это отличается от классической дипломатии", – отметил глава МИД Украины.

Кстати, по мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, Трамп в случае потенциальной победы на выборах не оставит Украину без военной поддержки.

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