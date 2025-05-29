Если Трамп выйдет из переговоров: что ждет Украину

Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента Дональда Трампа может изменить курс, отойдя от активного участия в переговорах по установлению справедливого мира. Этот шаг не только повлияет на положение Украины, но и поставит под сомнение трансатлантическое единство, откроет двери для усиления влияния России и Китая, а также может изменить баланс сил в Европе и мире.

Международные медиа по-разному комментируют и оценивают риски потери интереса США к урегулированию российско-украинской войны. Одну из оценок дает издание NYT.

«Выход США из переговоров будет только поощрять новый военный толчок Владимира Путина, который поставил на то, что его авторитарное правление приведет Украину к покорению и захвату ее территории. Украина тоже не сдастся. Она разработала способы сдерживания российских войск, в частности, с помощью отечественной оборонной промышленности, которая может выработать несколько миллионов беспилотников в этом году. Другие европейские государства, в частности, Великобритания, Германия и Франция, также будут продолжать поддерживать Украину», — считают журналисты.

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В издании уверены, что Трамп имеет возможность усилить давление на Россию и Украину, чтобы они согласились на соглашение. За последние несколько дней он даже демонстрировал признаки этого (хотя и сложно понять, когда его слова отражают его намерения).

«Кажется, Трампу просто безразлично, что происходит в Украине. Он хочет, чтобы Соединенные Штаты перестали выплачивать миллиарды долларов военной помощи. Прежде всего он хочет выглядеть лично сильным и успешным», — сказала Бриджит Бринк, которая в прошлом месяце ушла в отставку с должности посла США в Киеве.

Если Трамп выйдет из мирных переговоров — последствия

Для России

Россия сохранит территорию, которую она контролирует на востоке и юге Украины, в том числе Крымский полуостров. Она также получит обещания от Запада упразднить экономические санкции и не принимать Украину в НАТО.

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Для Украины

Запад мог бы обязаться оказать военную и экономическую поддержку, если Россия снова нападет, и что немедленно — еще более тесно интегрировать Украину в европейскую экономику.

Напомним, Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки выйдут из переговора о завершении российско-украинской войны, если стороны будут «усложнять процесс».

«Если по какой-то причине одна из двух сторон усложнит это, мы просто скажем, что вы дураки, вы ужасные люди, и мы просто возьмем пас. Но надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал Дональд Трамп 18 апреля.

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29 апреля Марко Рубио снова предупредил: если Россия и Украина не предложат конкретные планы по прекращению российско-украинской войны, Соединенные Штаты откажутся от роли посредника.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Liberation, отвечая на вопрос о подготовке к возможному выходу США из мирных переговоров, сказал: «Украина должна становиться все более самодостаточной в вопросах обороны. У нас есть возможность ускорить этот процесс. В более широком смысле это касается самодостаточности Европы. Она берет на себя все больше ответственности за безопасность».