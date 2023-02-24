Если Украина не выдержит, Россия придет в государства НАТО – Зеленский

Президент убежден, что в случае прекращения поддержки со стороны США "они потеряют НАТО".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украина потерпит поражение в войне из-за потери поддержки со стороны США, то "Россия придет в государства НАТО".

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 24 февраля.

Таким образом, президент ответил на вопрос журналиста о том, что сказал бы американцам, которые считают чрезмерной поддержку Украины со стороны США.

"Если они не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО. Они потеряют влиятельность США, лидерские позиции в мире, которые абсолютно справедливы. И они потеряют поддержку государства, в котором 40 миллионов человек", – сказал Зеленский.

Он также критически высказался о некоторых американских политиках, продвигающих тезисы о чрезмерной поддержке для Украины.

"Нельзя быть такими неосторожными. Кто хочет Третью мировую войну? Неужели хотят рискнуть? Америка никогда не бросит государства НАТО. Никогда. И если случится так, что Украина не выдержит из-за тех или иных мнений, ослабления помощи, Россия придет в государства НАТО. Так произойдет", – подчеркнул президент.

Напомним, 24 февраля Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины, который в частности поможет усилить ПВО.

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