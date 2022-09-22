"Если Украина перестанет воевать, Украине придет конец": Блинкен заявил о поддержке США

Если Россия перестанет воевать, то война закончится. Однако, если Украина перестанет воевать, то ей придет конец.

Поэтому США продолжат оказывать поддержку Украине.

Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил на заседании Совбеза ООН 22 сентября.

"Если Россия прекратит воевать, война закончится. Если Украина прекратит воевать, Украине придет конец. Вот почему мы будем и дальше поддерживать Украину в ее обороне и укреплять ее позиции для достижения дипломатического решения на справедливых условиях за столом переговоров", – сказал Блинкен.

Он добавил – как неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский, дипломатия является единственным способом покончить с этой войной.

"Но дипломатия не может и не должна использоваться в качестве дубинки для навязывания Украине урегулирования, которое идет вразрез с Уставом ООН или вознаграждает Россию за его нарушение", — отметил госсекретарь США.

Напомним, на Совбезе ООН глава МИД Дмитрий Кулеба заявил – недостаточно того, чтобы Украина хотела мира. Нужно, чтобы Россия дала приоритет дипломатии, а не войне, чтобы у мира был шанс.

На Генассамблее ООН россиянам указали их место и выслушали президента Украины

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