Если Украина согласится на миротворцев ООН, то Россия всунет сюда своих — дипломат

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый / © скриншот с видео

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Если Украина согласится на миротворцев ООН, Россия всунет сюда своих.

Об этом сказал украинский дипломат, посол Украины в США в 2015-2019 гг. Валерий Чалый в интервью LIGA Подкаст.

«По количеству людей — выставить на полторы тысячи километров буферную зону. Если не принимать технологические изменения, то это сотни тысяч людей, которые от первого выстрела миномета будут бежать. Потому что у них такой мандат, а не потому, что они слабые, — сказал он. — Более того, нам засунут сюда в миротворцы кого угодно — из стран, которые против нас голосовали (во время резолюции в ООН — ред.). К примеру, белорусы, Лукашенко появится. Россия будет всовывать туда что угодно — это же без России не произойдет. Это же все через мандат ООН».

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Чалый подчеркнул, что Украина имеет право на коалицию сил, которой не нужен никакой мандат ООН.

«А мы имеем право на коалицию сил, которой не нужно никакого мандата ООН. И это не нужно называть миротворцами. Они могут в соответствии с соглашениями (соглашениями по безопасности — ред.). Почему мы не поднимаем этот вопрос? У нас ведь есть соглашения. У нас с Польшей есть соглашение о военном сотрудничестве. Оно, по большому счету, не претерпело каких-либо изменений. Даже с этими двусторонними. По этому соглашению могут быть инструкторы польские. Работать на территории Украины. Это не значит, что они на линии фронта. Но постепенно нужно делать», — сказал Чалый.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие военные могут присоединиться к миротворческим силам в Украине, если для этого откроется возможность в рамках международного мандата.