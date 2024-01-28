Лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкои, выступая на годовой партийной конференции в Будапеште 27 января, заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности из-за войны.

Об этом пишет издание Index.

"Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия", – сказал Тороцкои.

Ультраправый политик также заявил, что давление "международных финансистов" привело к войне в Украине, а именно к войне, которая "разрушит Европу и отправит экономику континента ко дну". По его словам, "Украину купил BlackRock", крупнейший в мире инвестиционный фонд, располагающий свыше 10 триллионов долларов.

В то же время, он отметил, что его партия выступает за немедленное прекращение огня в Украине, мир и переговоры.

Во время партийной конференции 2023 года лидер Mi Hazank говорил, среди прочего, о необходимости предотвратить начало новой мировой войны, а также о том, что Украина была продана иностранным инвесторам. Он выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку считал, что их вступление увеличит шансы на войну с Россией.

Напомним, недавно пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная", и что там нет войны.

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